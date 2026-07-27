Драма Вернера Херцога «Чертов ублюдок» с сестрами Мара выйдет в России

Новый художественный фильм немецкого режиссера-экспериментатора Вернера Херцога "Чертов ублюдок" (Bucking Fastard) появится в российском прокате. Первыми картину увидят гости 83-го Венецианского кинофестиваля уже в сентябре. Дата премьеры в отечественных кинотеатрах пока неизвестна.

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В центре сюжета две сестры, Джин и Джоан Холбрук, чья кровная связь проявляется в пугающей синхронности: им снятся одни и те же сны, на ум приходят одинаковые мысли и слова. Они одержимы одним мужчиной и мечтой о несуществующей стране, ради которой готовы пробить туннель прямо через горный хребет. Вскоре одержимость девушек приводит их на скамью подсудимых.

Картина вдохновлена реальной историей однояйцевых близнецов Фреды и Греты Чаплин из Великобритании. В 1980-х годах их навязчивая одержимость соседом привела к судебному процессу, где во время дачи показаний они случайно переставили слоги в ругательстве - так родилось выражение, ставшее названием фильма. Отечественные локализаторы, судя по всему, решили не смягчать игру слов, предложив буквальный перевод этого выражения.

Главные роли исполнили сестры Кейт ("Стрелок", "127 часов") и Руни Мара ("Девушка с татуировкой дракона", "Она") - до работы у Херцога они ни разу не появлялись вместе в одном кадре. Объектом одержимости их героинь стал Орландо Блум ("Троя", "Пираты Карибского моря"), роль социального работника, курирующего девушек, досталась Доналу Глисону ("Бойфренд из будущего", "Выживший").

Совместная работа режиссера с оператором Петером Цайтлингером должна была увидеть свет еще на Каннском кинофестивале этого года, однако организаторы не пожелали включать ленту в основной конкурс, предложив лишь внеконкурсный показ. Херцог, посоветовавшись со съемочной группой, отказался от такого варианта.

Кстати

Последней документальной работой "конкистадора бессмысленного", как сам себя называет мастер, является проект "Слоны-призраки" (Ghost Elephants, 18+). Биолог Стив Бойс отправляется в высокогорья Анголы на поиски стада слонов, которых считали красивым мифом. Этот фильм не просто хроника или полевые заметки, а, как и всегда, философская притча о силе природы и о поиске человеком своего места в мире.