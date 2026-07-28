Вышел трейлер мини-сериала Майка Флэнагана «Кэрри»

Студия Amazon MGM опубликовала дебютный тизер-трейлер мини-сериала "Кэрри" (Carrie) - очередной экранизации мистического романа Стивена Кинга 1974 года. Режиссером новой версии истории выступил один из самых примечательных хоррормейкеров наших дней Майк Флэнаган ("Полуночная месса", "Призраки дома на холме", "Доктор Сон").

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Восьмисерийный проект предлагает современное прочтение классической истории о застенчивой старшекласснице Кэрри Уайт (Саммер Х. Хауэлл), ставшей объектом издевательств со стороны одноклассников и обнаружившей у себя телекинетические способности.

В одном из недавних интервью Флэнаган рассказал, что сюжет был расширен за счет нового взгляда на персонажей и более детального повествования.

Роли в сериале исполнили Саманта Слойан, Сиена Агудонг, Мэттью Лиллард, Хизер Грэм, Элисон Торнтон, Эмбер Мидфандер, Артур Конти и другие.

Премьера ожидается в октябре.

Первая экранизация романа появилась в 1976 году, снял ее Брайан де Пальма, главную роль исполнила Сисси Спейсек, получившая за эту работу номинацию на "Оскар". Пайпер Лори, сыгравшая мать героини, была номинирована в категории "Лучшая женская роль второго плана". Небольшую роль исполнил Джон Траволта.

23 года спустя история получила продолжение в фильме "Кэрри 2: Ярость" с Эмили Бергл, Джейсоном Лондоном и Меной Сувари. Картина была хороша, но все же вторична, писателя она привела в раздраженное недоумение.

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Судя по всему, критические замечания в адрес ленты не были услышаны режиссером Дэвидом Карсоном, зачем-то снявшим еще одну экранизацию романа в 2002 году. Фильм с Анджелой Беттис в главной роли разгромили критики, с годами он был практически забыт.

В 2013 году состоялась премьера еще одной версии истории, снятой Кимберли Пирс. В российском прокате фильм с Хлоей Грейс Морец и Джулианной Мур получил название "Телекинез". Картина удостоилась сдержанных отзывов критиков.