Вышел трейлер мини-сериала Майка Флэнагана "Кэрри"
Студия Amazon MGM опубликовала дебютный тизер-трейлер мини-сериала "Кэрри" (Carrie) - очередной экранизации мистического романа Стивена Кинга 1974 года. Режиссером новой версии истории выступил один из самых примечательных хоррормейкеров наших дней Майк Флэнаган ("Полуночная месса", "Призраки дома на холме", "Доктор Сон").
Восьмисерийный проект предлагает современное прочтение классической истории о застенчивой старшекласснице Кэрри Уайт (Саммер Х. Хауэлл), ставшей объектом издевательств со стороны одноклассников и обнаружившей у себя телекинетические способности.
В одном из недавних интервью Флэнаган рассказал, что сюжет был расширен за счет нового взгляда на персонажей и более детального повествования.
Роли в сериале исполнили Саманта Слойан, Сиена Агудонг, Мэттью Лиллард, Хизер Грэм, Элисон Торнтон, Эмбер Мидфандер, Артур Конти и другие.
Премьера ожидается в октябре.
Первая экранизация романа появилась в 1976 году, снял ее Брайан де Пальма, главную роль исполнила Сисси Спейсек, получившая за эту работу номинацию на "Оскар". Пайпер Лори, сыгравшая мать героини, была номинирована в категории "Лучшая женская роль второго плана". Небольшую роль исполнил Джон Траволта.
23 года спустя история получила продолжение в фильме "Кэрри 2: Ярость" с Эмили Бергл, Джейсоном Лондоном и Меной Сувари. Картина была хороша, но все же вторична, писателя она привела в раздраженное недоумение.
Судя по всему, критические замечания в адрес ленты не были услышаны режиссером Дэвидом Карсоном, зачем-то снявшим еще одну экранизацию романа в 2002 году. Фильм с Анджелой Беттис в главной роли разгромили критики, с годами он был практически забыт.
В 2013 году состоялась премьера еще одной версии истории, снятой Кимберли Пирс. В российском прокате фильм с Хлоей Грейс Морец и Джулианной Мур получил название "Телекинез". Картина удостоилась сдержанных отзывов критиков.