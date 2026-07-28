Майкл Б. Джордан отреагировал на выбор актера в «Черную пантеру 3»

Майкл Б. Джордан, сыгравший Киллмонгера в «Чёрной пантере», отреагировал на новость, что взрослого сына Т'Чаллы сыграет звезда «Чужого: Ромул» и «Долгой дороги» Дэвид Джонссон.

По словам Джордана, он в восторге от этого и одобряет кандидатуру Джонссона на роль.

О, я в восторге. Это потрясающе! Не могу дождаться, не могу дождаться. Поскорее бы увидеть, что получилось.

Картина станет продолжением серии фильмов про короля Ваканды. Премьера состоится уже 15 декабря 2028 года, а за проект вновь отвечает Райан Куглер, снявший обе прошлые части и год назад выстреливший «Грешниками». Иными словами, почти вся старая команда снова в сборе.