Первый в России ИИ-фильм получает прокатное удостоверение

В России впервые создали научно-популярный документальный фильм, используя исключительно технологии искусственного интеллекта. Лента посвящена знаменитому полководцу Михаилу Кутузову и выйдет в текущем году.

Режиссер и сценарист Константин Кузнецов сообщил агентству ТАСС, что это первый подобный опыт в России. В фильме «оживают» более 50 классических произведений живописи.

Картина продолжительностью 40 минут находится на этапе получения прокатного удостоверения. Ее создатели также обсуждают с онлайн-платформами возможность премьеры, которая ожидается летом или осенью 2026 года.

Для обеспечения исторической достоверности в процессе работы над фильмом создатели сотрудничали с фондом имени Кутузова.