Объявлена дата выхода нового сезона сериала «Клиника»

ABC объявила, что новый, 11-й сезон «Клиники», начнёт выходить 30 сентября. В этот день выпустят сразу две серии. Это 11-й или же второй сезон проекта после перезапуска.

10-й сезон «Клиники» завершился 16 апреля. Продолжение посвящено повзрослевшим героям, которые сталкиваются с новыми вызовами в медицине, стараясь сохранить свою дружбу. В сериале также появляются юные врачи, кем и были главные герои в первых сезонах оригинальной картины.

Возрождённое шоу высоко оценили как зрители, так и критики: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 90% свежести от обозревателей и 95% от зрителей.