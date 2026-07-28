Что увидели критики в фильме «Человек-паук: Новый день»

Уже 31 июля состоится мировая премьера фильма «Человек-паук: Новый день» — нового фильма киновселенной Marvel про Питера Паркера. События ленты развернутся после событий «Нет пути домой», когда Дружелюбного соседа забыли все его близкие, а ключевыми лицами в сиквеле также стали Халк и Каратель.

Первые критики уже посмотрели фильм Дестина Дэниела Креттона и по большей части остались от него в восторге. Журналисты хвалят новинку и называют её полноценным триллером про Человека-паука, отмечая приземлённость истории, отлично поставленные экшен-сцены и великолепную игру Тома Холланда.

Что пишут первые критики про фильм «Человек-паук: Новый день»

«Новый день» — это частично детектив, частично психологический триллер, частично комедия о непохожих друзьях (Человек-паук и Каратель). Сперва фильм развивается в новых направлениях, прежде чем стать настоящим любовным письмом фанатам. Вы поймёте, когда посмотрите его.

«Новый день» — это триумф Дестина Дэниэла Креттона. Фильм, полный сердца, искренности и надежды. История о необходимости быть уязвимым и человечным, не позволять миру превращать тебя в монстра, о том, чтобы признать свою боль, чтобы помочь другим чувствовать себя менее одинокими. Речь идёт о силе и ответственности быть Дружелюбным соседом.

«Новый день» — это, без сомнения, мой любимый фильм о Человеке-пауке с Томом Холландом. Это не CGI-мыло и не какая-то чепуха, снятая только для преданных фанатов. Это захватывающий, эмоциональный и самый красивый фильм Marvel за долгое время.

«Новый день» — самая эмоциональная, зрелая и самая атмосферная часть франшизы. В одних местах она соответствует вашим ожиданиям, а в других — идёт в совершенно других направлениях.

Неофициальная премьера «Человека-паука: Новый день» в России запланирована на 20 августа.