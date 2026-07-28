Критики не спешат восторгаться «Человеком-пауком: Новый день»

За три дня до мировой премьеры нового супергеройского фильма «Человек-паук: Новый день» в Сети появились первые обзоры ленты. Вопреки ожиданиям, картина получила высокие, но не самые высокие оценки — на агрегаторе Rotten Tomatoes проект получил 91% «свежести», то есть, отзывы на 6 баллов и выше. На агрегаторе Metacritic у ленты 70 баллов из 100.

Среди оценок часто встречаются 7/10: эксперты отмечают, что фильм вышел достойным, хотя не избежал проблем киновселенной Marvel.

«Новый день» — более зрелый, эмоциональный и явно ориентированный на массового зрителя «Человек-паук». Он не избежал некоторых типичных для киновселенной Marvel недостатков, но его сердце — искренняя игра Тома Холланда. Фильм слишком сильно сосредоточен на построении кинематографического мира Marvel и на том, чтобы стать связующим звеном со следующим фильмом о Мстителях — поэтому не воспринимается как фильм о Человеке-пауке. Это увлекательный фильм, но в нём нет той новизны, которая присуща другим проектам, например, более экспериментальному анимационному «Человек-паук: Сквозь вселенные». Необходима более радикальная перезагрузка.

Встречаются и негативные отзывы. Основная претензия — в фильме слишком много фан-сервиса, но какой-то большой истории рассказать не вышло.

Сложно снять что-то столь же амбициозное, как «Нет пути домой». Но после такого сумбурного фильма, как «Новый день», двигаться в том же направлении не стоит.

Кому-то фан-сервис понравится, но он мешает рассказать значимую историю о Человеке-пауке.

Фильм создаёт больше проблем, чем решает. Человек-паук не может справиться со всем в одиночку. Такими темпами кому-то придётся прийти и спасти его тоже.

Тем не менее большинство рецензий хвалят фильм за увлекательность и яркие эмоции. Некоторые даже называют ленту лучшим «Человеком-пауком» и лентой Marvel в целом.