Когда мультфильм «Барашек Шон и чудище лохматое» выйдет в российский прокат

Полнометражный мультфильм "Барашек Шон и чудище лохматое" (Shaun The Sheep: The Beast Of Mossy Bottom) появится в отечественных кинотеатрах 29 октября. Действие в новой части разворачивается накануне Дня Всех Святых.

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Непутевый владелец фермы Мосси-Боттом прямо перед праздником портит всю тыквенную грядку. Чтобы спасти урожай и вернуть главный атрибут Хэллоуина, Шон решает перевоплотиться в ученого-химика. Но, как это обычно бывает, эксперимент выходит из-под контроля: фермер загадочно исчезает, и одновременно с этим в окрестностях леса объявляется некое лохматое существо. Все жители фермы - пес-пастух Битцер, стадо барашков, ветеринар - снова объединятся, чтобы предотвратить очередной хаос в своей обители.

Режиссерское кресло занял дуэт Стива Кокса и Мэттью Уокера. Ранее кинематографисты работали над сериалом 2020 года "Барашек Шон: Приключения на ферме" и короткометражкой "Барашек Шон: Рождественские приключения".

Сценарий написали Марк Бертон и Джилз Пилброу. Для Бертона вселенная фермы Мосси-Боттом тоже не в новинку: в 2016 году его полнометражный "Барашек Шон", где он выступил режиссером и сценаристом, был номинирован на премию "Оскар" в категории лучшего анимационного фильма.

Кроме того, он работал над сценариями для других проектов Aardman Animations, включая "Побег из курятника", "Дикие предки" и "Уоллес и Громит: Самая дикая месть". В его послужном списке также числятся мультфильмы из франшиз "Мадагаскар" и "Приключения Паддингтона". Пилброу ранее работал над теми же проектами, что и режиссеры Кокс с Уокером.

Мировая премьера состоится 18 сентября.