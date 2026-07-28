Фильм "Эбенезер: Рождественская песнь" с Джонни Деппом получил первый трейлер

Студия Paramount Pictures поделилась трейлером фэнтези "Эбенезер: Рождественская песнь" (Ebenezer) с Джонни Деппом, перевоплотившимся в Скруджа - одного из самых известных скупердяев в истории мировой литературы.

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Режиссером картины, снятой по мотивам повести-сказки Чарльза Диккенса "Рождественская песнь в прозе", стал Тай Уэст ("X", "Пэрл", "Максин XXX"), сценарий написал Натаниэль Хэлперн ("Байки из петли", "Легион").

Действие захватывающей истории с привидениями разворачивается в Лондоне XIX века. Пожилой скряга, брюзга и в целом не самый приятный тип отправляется в сверхъестественное путешествие, в котором ему предстоит столкнуться с духами прошлого, настоящего и будущего и получить шанс изменить свою жизнь.

В фильме задействован впечатляющий актерский состав: Андреа Райзборо ("Бердмэн"), Иэн Маккеллен ("Властелин колец"), Дейзи Ридли ("Офелия"), Трэмелл Тиллман ("Человек-паук: Новый день"), Руперт Гринт (серия фильмов о Гарри Поттере), Сэм Клафлин ("Энола Холмс"), Чарли Мерфи ("Восстание"), Артур Конти ("Кэрри"), Элли Бамбер ("Под покровом ночи") и другие.

Мировая премьера назначена на 13 ноября.

Кстати

Над собственной версией "Рождественской песни" работает один из ярчайших режиссеров современности Роберт Эггерс ("Ведьма", "Маяк", "Варяг", "Оборотень"), главную роль в картине исполнит Уиллем Дефо.