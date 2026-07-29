Появился дублированный трейлер боевика «Надежда» с Фассбендером

В Сети появился очередной трейлер научно-фантастического боевика "Надежда" (Hope, 18+) южнокорейского режиссера На Хон Джина. Картина уже участвовала в основном конкурсе Каннского кинофестиваля этого года. Премьера в России намечена на 10 сентября.

© Российская Газета

События фильма разворачиваются в апокалиптическом антураже - небольшой южнокорейский городок сталкивается с нашествием инопланетных существ. Вся последующая кровавая бойня начинается после загадочной находки местных охотников.

Роли ликвидаторов инородных гостей исполнили Хван Джон Мин ("Ода моему отцу", "Человек, который был суперменом"), Чо Ин Сон ("Классика", "Ледяной цветок"), Чон Хо Ен ("Игра в кальмара", "Все совпадения неслучайны") и другие.

<img class="" src="https://news.store.rambler.ru/img/17354fec95d7dc9ec8da264597825a32"/>

Майкла Фассбендера ("Стыд", "12 лет рабства") и его супругу Алисию Викандер ("Воспоминания о будущем", "Королевский роман") в трейлере сложно узнать за тоннами грима и компьютерной анимацией - пара сыграла инопланетян, которые разносят невинную деревушку.

Режиссер На Хон Джин ранее работал над такими кассовыми триллерами, как "Преследователь", "Желтое море" и "Вопль". Именно просмотр последней ленты подтолкнул Викандер, а затем и Фассбендера, к сотрудничеству с талантливым южнокорейским кинематографистом.

Известно, что фильм ждет продолжение - сценарий новой части уже написан.