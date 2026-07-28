Как снимали «Человека с бульвара Капуцинов»

«Билли, заряжай!» — эту фразу из советского фильма знают даже те, кто ни разу не видел картину целиком. «Человек с бульвара Капуцинов» давно стал частью отечественной культуры. В нем удивительным образом соединились вестерн, мюзикл, комедия и легкая грусть. А для Андрея Миронова эта работа стала последней ролью в кино.

© кадр из фильма «Человека с бульвара Капуцинов»

Премьера картины состоялась летом 1987 года в Ленинграде, а в широкий прокат фильм вышел уже после смерти актера. Историю мистера Фёста и жителей маленького ковбойского городка полюбили миллионы зрителей. За время проката фильм посмотрели более 60 млн человек, отмечает автор канала «Меч Предназначения».

Но за кадром осталось немало любопытных историй. Изначально фильм должен был называться совсем иначе — «Десять капель перед стрельбой». Однако в разгар антиалкогольной кампании любые намеки на спиртное оказались нежелательными, поэтому название пришлось изменить.

Сценарий Эдуарда Акопова появился еще в начале 1980-х годов. Многие режиссеры хорошо отзывались об идее, но никто не решался взяться за съемки. Советский вестерн с большим количеством декораций, лошадей и трюков требовал серьезных затрат, а рассчитывать на большие бюджеты было сложно.

В итоге проект возглавила Алла Сурикова, уже известная по фильмам «Будьте моим мужем» и «Ищите женщину». Некоторые коллеги относились к идее скептически. Даже Михаил Жванецкий однажды пошутил: «Как взяться за эту картину, когда даже у лошадей морды наши?»

Но Сурикова рискнула. И именно ей удалось создать один из самых любимых советских фильмов. На роль мистера Фёста режиссер с самого начала хотела пригласить Андрея Миронова. Актеру сначала не понравился сценарий, особенно финал, где главный герой уезжал из города один.

После того как концовку изменили, Миронов согласился. Позже он говорил, что увидел в своем персонаже настоящего Дон Кихота — человека, который может выглядеть неудачником, но при этом остается счастливым.

Интересная история произошла с Николаем Караченцовым. Сначала ему предлагали роль Черного Джека, но актеру настолько понравился образ Билли Кинга, что он попросил именно эту роль. Караченцов хотел сам выполнять трюки и доказал, что способен справиться с этой задачей. Вместе с каскадером Александром Иншаковым он подготовил сложные сцены, после чего Сурикова окончательно утвердила его на роль Билли.

Михаил Боярский сначала отказался от участия в фильме — он был занят на съемках «Гардемаринов». Тогда режиссер сказала ему, что именно Андрей Миронов хотел бы видеть его в роли Черного Джека. Такой аргумент сработал, и Боярский согласился.

На роль Дианы Литтл пробовались разные актрисы, но в итоге Сурикова выбрала Александру Яковлеву, которая пришла на пробы без приглашения. Окончательное решение поддержал и Андрей Миронов.

Ковбойский городок для фильма построили в Крыму, между Коктебелем и Феодосией. Из-за ограниченного бюджета большинство зданий сделали из фанеры. Это были скорее фасады, чем настоящие дома.

Однажды сильный ветер едва не уничтожил весь городок. Съемочная группа во главе с Аллой Суриковой буквально удерживала конструкции руками и укрепляла их дополнительными балками.

А вот на мебели в салуне экономить не получилось. Для сцен драк нужны были легкие стулья, которые эффектно разлетались от ударов. Их изготовили из редкого для СССР бальсового дерева.

Достать этот материал было непросто. Часть запасов находилась на военных складах, поскольку древесину использовали при производстве дельтапланов. Суриковой удалось получить необходимое количество, и именно поэтому драки в салуне выглядят так убедительно.

Даже бутылки и стекла в фильме сделали специальными — из безопасной смолы, чтобы актеры не получили травмы.

Не обошлось без сложностей и с лошадьми. Для съемок пригласили кавалерийский полк, который участвовал во многих советских фильмах. Но один из командиров захотел сам выполнять опасные трюки вместо каскадеров.

Во время одной из сцен повозка перевернулась, после чего режиссер настояла: сложные моменты должны выполнять профессионалы. Командир обиделся и уехал вместе с лошадьми. Спасти ситуацию помогли местные жители, которые предоставили своих животных.

Олег Табаков, сыгравший хозяина салуна Гарри, тоже внес свой вклад в создание образа. Чтобы сделать героя смешнее, актер вставил в ноздри специальные трубочки — благодаря этому его лицо стало еще более комичным.

Кроме того, Табаков любил пробовать реквизитную еду. Особенно ему нравились орехи, стоявшие на барной стойке. В итоге настоящие орехи пришлось заменить бутафорскими.

Название фильма тоже стало предметом споров. Исторически правильнее было бы назвать картину «Человек с бульвара Капуцинок», поскольку именно так звучит название парижской улицы. Но Алла Сурикова решила оставить более привычный и благозвучный вариант.

А вот продолжение истории спустя годы оказалось неудачным. Фильм «Человек с бульвара КапуциноК», вышедший в 2009 году, зрители приняли очень холодно.

Без киноляпов тоже не обошлось. Например, герои упоминают Форт-Нокс как символ надежности, хотя действие картины происходит на рубеже XIX и XX веков, а знаменитое хранилище золотого запаса США появилось только в 1936 году.

«Человек с бульвара Капуцинов» оказался больше, чем просто комедией или пародией на вестерны. Это история о встрече старого мира с новым, о силе искусства и о людях, которые пытаются изменить жизнь вокруг себя. И спустя почти сорок лет фильм по-прежнему остается любимым для многих зрителей.

Илья Жегалло: «Такого «звездного» состава актеров трудно припомнить а одном фильме, хотя наверно отчасти такое ощущение возникает, потому что большинство советских актеров были артисты, а не нынешние картонные озвучиватели некого текста. А раз фильм разобрали на цитаты, то это однозначно успех!»

Egorov Konstantin: «Ярмольник: «Сдается, джентльмены, это была комедия». И прекрасный Табаков: «Старею. Два раза ошибиться в одном и том же человеке». Да еще много замечательных актеров и моментов, которые еще долго будем вспоминать и цитировать».

Konstantin T.: «Шикарный фильм. По возможности всегда его смотрю. Фильм молодости и приятных воспоминаний».

Алексей: «Есть там одна фраза, которую можно смело сделать рекламным слоганом для львиной доли современной кино- и телепродукции — «Меня зовут Секонд»».

Ранее стало известно, что известный сербский кинорежиссер Эмир Кустурица снял фильм по повести Валентина Распутина «Последний срок». Картина названа «Чуружанка», писал «ГлагоL».