Вышел трейлер фильма «Джуманджи 3»

Компания Sony Pictures представила полноценный трейлер «Джуманджи 3». Лента с подзаголовком «Открытый мир» выйдет в мировых кинотеатрах 25 декабря.

© Чемпионат.com

Будущая лента выступит уже третьей частью перезапущенной серии о подростках, которые попадают в мир видеоигры. Ожидается, что в этот раз героев ждут масштабный приключения, а сама лента выступит большим финалом трилогии.

<img class="" src="https://news.store.rambler.ru/img/5b1411195de310afdefc0fa6e420dd05"/>

К своим ролям, помимо Джонсона, вернутся Кевин Харт («Американская семейка»), Карен Гиллан («Мстители: Финал») и Джек Блэк («Minecraft в кино»). Режиссёром выступает Джейк Кэздан — автор предыдущей части серии.