Андреасян назвал «комплиментом» сравнение его фильма с «Войной и миром» Бондарчука

Режиссер Сарик Андреасян в эфире «Матч ТВ» назвал серьезным вызовом съемки фильма по роману Льва Толстого «Война и мир».

Картина выйдет в прокат 18 февраля 2027 года.

— 90% основополагающих линий в произведении мы сохранили. И, как мне кажется, это серьезный вызов — делать вообще такой проект. Сложность такой работы завораживает, это серьезная ответственность. Поэтому я заранее всем сказал, что меньше трех часов наш фильм идти не может. То есть если он идет меньше трех часов, тогда есть вопросы. Думаю, что зритель это тоже понимает, и он готов смотреть такое произведение три часа в кино. У нас разница 60 лет между экранизациями (речь о фильме «Война и мир» режиссера Сергея Бондарчука — прим.). Я могу только восхищаться его экранизацией. И даже если где‑то меня будут сравнивать, то это сумасшедший комплимент. Понимаю, что я могу помочь нынешней молодежи пойти и посмотреть тот фильм, — сказал Андреасян в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».