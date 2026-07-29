Вышел трейлер третьего сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Стриминговый сервис Prime Video выпустил тизер-трейлер третьего сезона фэнтези-сериала "Властелин колец: Кольца власти" (The Lord of the Rings: The Rings of Power), основанного на романе-эпопее Джона Р. Р. Толкина и приложениях к нему.

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Действие разворачивается в Средиземье после победы над темным властелином Сауроном. Наступает мир, хотя и очень ненадежный, однако эльфийская воительница Галадриэль не верит, что враг погиб.

Сюжет продолжения разворачивается через несколько лет после событий предыдущей части. В разгар новой войны эльфов и орков темный властелин объединяется с древним злом, чтобы выковать Кольцо Всевластья.

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Презентация трейлера прошла на Comic-Con 2026 в зале на 6500 человек, где не было свободных мест. Ролик начинается с фразы Саурона "Настал решающий час", кульминацией становится изготовление Кольца. Чарли Викерз ("Потерянные цветы Элис Харт", "Медичи: Повелители Флоренции") признался, что прослезился в первый день двухнедельной съемки этой сцены.

К своим ролям вернулись Морвет Кларк ("Необыкновенная история на Рождество", "Темные начала"), Исмаэль Крус Кордова ("Отыграть назад", "Мандалорец"), Дэниэл Вейман ("Пуаро", "Чисто английские убийства", "Веди себя прилично") и другие. Келеборна сыграл звезда сериала "Очень странные дела" (18+) Джейми Кэмпбелл Бауэр.

Премьера состоится 11 ноября.