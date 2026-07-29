В киновселенной Marvel появилась первая русскоязычная песня

29 июля состоялась премьера фильма «Человек-паук: Новый день» — следующего блокбастера киновселенной Marvel. События ленты разворачиваются после «Нет пути домой», когда о Питере Паркере полностью забыли все близкие.

Как сообщают первые зрители, в одной из сцен картины звучит трек «Монополия» российской певицы Монеточки*. Эта же композиция 2024 года уже попала в базу данных Soundtrack с официальным саундтреком будущей ленты. Это первая русскоязычная песня, которая играет в киновселенной Marvel.

Полноценный релиз фильма «Человек-паук: Новый день» состоится 31 июля в мировых кинотеатрах. До кинотеатров России лента неофициально доберётся не раньше 13 августа — спустя неделю после запуска в странах СНГ.