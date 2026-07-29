Объявлена конкурсная программа 34-го фестиваля «Окно в Европу»

Стала известна конкурсная программа игрового кино 34‑го кинофестиваля «Окно в Европу». Об этом сообщили организаторы мероприятия в Telegram-канале.

В борьбу за награды вступят 10 картин — среди них четыре дебюта, жанровые работы, ленты с петербургским колоритом и традиционный якутский участник.

«Конкурс игрового кино получился, я бы сказал, выдержанным в наших классических пропорциях», — охарактеризовал подборку программный директор Андрей Апостолов.

В конкурс вошли: фильм «Без оглядки» от режиссера Наталии Кончаловской с Анной Пересильд в главной роли, драма Виталия Суслина «Благоустройство», картина Никиты Миклушова «Времена любви», фильм «За нашим домом сад» Антона Нефёдова, действие которого разворачивается в 1994 году в предвоенном Грозном, а также «Как пережить брак» (Юлия Трофимова), «Лес» (Гамлет Дульян), «На краю детства» (Владимир Захаренко) и другие.

С полной подборкой можно ознакомиться на официальном сайте фестиваля. Фестиваль пройдет с 4 по 9 августа 2026 года в городе Выборг.