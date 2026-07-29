«Человеку-пауку: Новый день» предрекают лучший старт 2026 года

Уже 31 июля состоится премьера фильма «Человек-паук: Новый день» — следующего блокбастера киновселенной Marvel. По данным аналитиков, лента стартует с внушительных $ 465 млн по всему миру. При этом большая часть суммы придётся не на США: в домашнем регионе кинокомикс соберёт около $ 200 млн за выходные.

Если прогноз экспертов окажется верным, то новый «Человек-паук» покажет лучший старт 2026 года и лучший запуск со времён «Нет пути домой» — прошлой части серии про Питера Паркера. Лента стартовала пять лет назад с невероятных $ 600 млн, уступив только «Мстителям: Война бесконечности» ($ 640 млн) и «Мстителям: Финал ($ 1,22 млрд).

Ожидается, что «Человек-паук: Новый день» также станет ещё одной лентой 2026 года, которая преодолела отметку в $ 1 млрд сборов. Ранее это удалось «Истории игрушек 5», «Супер Марио: Галактическое кино» и «Майклу», а совсем скоро список пополнит и «Одиссея» Кристофера Нолана.