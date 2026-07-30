В Голливуде не утихает скандал вокруг "Золотого глобуса" - престижной премии, которая привлекает не меньшее общественное внимание, чем "Оскар".

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Как известно, летом 2023 года Голливудская ассоциация иностранной прессы (Hollywood Foreign Press Association, HFPA), владевшая правами на "Золотой глобус", была официально ликвидирована. Это был закономерный итог ее странного существования - под градом неутихающей критики, но долгое время незыблемого.

Ее репутация была давно и непоправимо подмочена. Сама ее структура была похожа на закрытый клуб, где под респектабельной личиной укрывалась нормальная коррупция. Члены HFPA (их было всего около 90 человек на весь мир) обладали колоссальным влиянием, так как телетрансляции "Золотого глобуса" уступали по рейтингам только "Оскару". Поэтому заинтересованные в получении премий студии фактически подкупали ее экспертов шикарными обедами и дорогими круизами.

Один из громких скандалов разразился, когда более чем заурядный сериал "Эмили в Париже" получил множество номинаций. Выяснилось, что снявшая его студия Paramount за год до этого вывезла более 30 членов HFPA в Париж, оплатив им роскошные обеды и проживание в пятизвездочном отеле The Peninsula Paris со стоимостью номера от $1400 в сутки. Номинации для сомнительных фильмов уровня "туриста" покупались VIP-турами, дорогими часами, эксклюзивным алкоголем и пресс-турами, где журналистов возили как королевских особ.

Фейковое устройство ассоциации хорошо иллюстрировала ситуация с российским представительством. Годами интересы огромного российского кинорынка в HFPA представляли люди, чьи имена в РФ никто не слышал. Например, долгие годы право голоса имела некая Нелли Холмс. В России ее тексты практически не публиковались в ведущих профильных СМИ, но в Лос-Анджелесе она считалась "главным голосом российской кинокритики".

Уже регламент HFPA был составлен так, чтобы не пускать молодых конкурентов: ее престарелые члены имели право вето на прием новых участников. Реально действующие российские кинокритики годами пытались вступить в ассоциацию, но получали отказы: старожилы рьяно оберегали свой доступ к бесплатным фуршетам и голливудским звездам. В ассоциации числились "журналисты", которые не писали статей десятилетиями, но исправно голосовали. Один из примеров - культурист и бодибилдер Александр Невский, урожденный Курицын: не написав ни одной заметной статьи о кино, он считался в HFPA ведущим российским критиком и годами участвовал в решении судеб номинантов "Золотого глобуса".

Новые владельцы "Золотого глобуса" медиамагнат Джей Пенске и миллиардер Тодд Боэли пообещали вернуть премии доброе имя, расширив состав голосующих до 300 человек, все они активно участвуют в жизни кинематографической журналистики. Старые члены HFPA были переведены на зарплату в $75 000 в год, чтобы не мешали реформам. Им были обещаны VIP-билеты на все церемонии "Глобуса". Но как только новые хозяева решили окончательно избавиться от токсичного наследия и закрыли эти выплаты и привилегии, "старая гвардия" пошла в федеральный суд, подав иск на 150 миллионов долларов.

В чем суть обвинений? Истцы утверждают, что Пенске и Боэли тайно срежиссировали тот масштабный бойкот "Золотого глобуса" 2022 года, когда премию обвинили в расизме и коррупции, - чтобы вынудить ассоциацию по дешевке продать права на премию в 2023 году. По версии HFPA, покупатели внедрили своих людей в руководство ассоциации, чтобы протолкнуть эту сделку.

Иск HFPA строится на том, что ее главный юрист и операционный директор Грегори Гёкнер вел двойную игру. Представленные документы утверждают, что он годами мечтал возглавить ассоциацию, но его не выбирали. Тогда он тайно сговорился с покупателями-миллиардерами, помог им за бесценок ликвидировать HFPA, а взамен получил гарантированное кресло генерального директора нового фонда с огромным окладом.

Джей Пенске владеет такими ведущими киножурналами Голливуда, как Variety, The Hollywood Reporter, Deadline, а также рядом других премий (American Music Awards, Billboard Music Awards), и, по мнению HFPA, монополизировал рынок рекламы, превратив "Золотой глобус" в схему pay-to-play (типа: хочешь номинацию - плати за рекламу в журналах).

Кроме того, выяснилось, что Пенске и Боэли изначально вовсе не собирались реформировать премию из благородных побуждений. Согласно иску, они намеренно использовали свои подконтрольные журналы (Variety, Deadline), чтобы искусственно раздувать скандалы вокруг HFPA, запугивать киностудии и "топить" рейтинги "Глобуса" до тех пор, пока испуганные старики из ассоциации не согласились продать бренд за бесценок.

В официальном судебном возражении представители обновленного "Золотого глобуса" обвинили бывших членов HFPA в попытке украсть более $275 000 из подконтрольного благотворительного фонда Golden Globe Foundation. Эти деньги, предназначенные для помощи сиротам и для грантов молодым режиссерам, экс-академики пытались пустить на организацию своей частной роскошной вечеринки.

Таким образом, поданный на этой неделе 113-страничный иск и жесткий ответ со стороны Пенске превратились в публичную стирку голливудского белья - обнародованы поразительные факты цинизма с обеих сторон.

Голливуд теперь замер в ожидании: если суд встанет на сторону ветеранов HFPA, бизнес-империя медиамагната Джея Пенске, вся индустрия рекламы и кинопремий стоимостью в миллиард долларов окажется под угрозой масштабного антимонопольного передела.

В Голливуде этот иск называют "последней судорогой эпохи халявы".