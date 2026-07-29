«Мыс страха»: Скорсезе и Спилберг взялись за старое

В 1962 году вышла экранизация Дж. Ли Томпсона с Робертом Митчем (Макс Кэди) и Грегори Пеком (Сэм Боуден). В 1991-м Мартин Скорсезе сделал ее ремейк, пригласив на роль отсидевшего в тюрьме насильника Роберта Де Ниро (позднее он получит за нее номинацию на «Оскар»). Продюсером же фильма стал Стивен Спилберг.

В новейшем «Мысе страха», появившемся спустя 35 лет, имена Скорсезе и Спилберга появляются в титрах в числе продюсеров. Противостояние сильных мужчин сменяется акцентом на женщину. Герои и обстоятельства претерпевают некоторые изменения, что делает сериал интересным с киноведческой точки зрения, но мало что меняет для зрителей.

Том и Анна Боуден, которых сыграли номинант «Золотого глобуса» и «Эмми» Патрик Уилсон и лауреатка «Золотого глобуса» и семикратная номинантка «Оскара» Эми Адамс, — два адвоката и одна семья. «Весело, наверное», — могут подумать пришедшие в их фешенебельный дом репортеры из «Таймс». Журналисты здесь — такое же клише, как и преуспевающие адвокаты. Они всюду суют свой нос, врут, задают вопрос «не под запись», но обещания не выполняют, камеру не выключают. Пока в их доме идет фотосессия, дочь Анны вылавливает в бассейне семейство мертвых скунсов — папу, маму и двоих детенышей. Почти как их семья. Что это за сигнал? И кто его подает?..

Анна работает в НКО, помогая досрочно выйти из тюрьмы тем, кто был несправедливо осужден. «Люди не должны сидеть за то, чего не делали», — декларирует она. Женщина постоянно участвует в респектабельных вечеринках, демонстрируя на них вышедших из заключения клиентов. Один из них явится без приглашения и станет наваждением для ее преуспевающей семьи.

В доме Тома и Анны царит мнимое благополучие. Их юный отпрыск Зак — его сыграл способный молодой актер Джо Эндерс, сын актрисы Кейт Уинслет («Титаник», «Вечное сияние чистого разума») и кинорежиссера Сэма Мендеса («Красота по-американски», «Морпехи») — целыми днями сидит за видеоиграми. У него серьезные психические проблемы, неприятности в школе. Отец пытается с сыном поговорить, но тот отвечает: «Ты сажал бедных в тюрьму, а теперь помогаешь богатым не сесть». Дальше следует картонный диалог: «Поговорим позже. Знай, мы тебя любим».

Шаблонные диалоги, кукольное существование в кадре маститых актеров — свойства нового «Мыса страха». Даже Хавьер Бардем (особенно в первой серии) выглядит как пародия на самого себя. Его сразу и не идентифицируешь, хотя недавние роли в большом кино свидетельствуют о том, каким мощным актером он стал. Иногда Бардем способен выразить многое одним взглядом. Даже одного глаза ему оказалось достаточно, как это было на недавней каннской премьере испанского фильма «Любовь моя» Родриго Сорогойнена, чтобы передать всю глубину переживаний его героя.

В «Мысе страха» Бардем играет отсидевшего 14 лет Макса Кэйди, осужденного за убийство беременной жены. Он вышел раньше срока, поскольку вскрылись новые обстоятельства дела. Его пассия оставила предсмертную записку, в которой взяла вину за убийство на себя. И Кэйди возвращается в знакомые места, чтобы отомстить тем, кто сломал ему жизнь. Мы узнаем о его тяжелом прошлом (оно было непростым и у Анны — это их роднит): он сын солдата и дитя случая. Кэйди выступает против системы уголовного неправосудия, устраивает шоу в музее, где Анна выступает перед коллегами и обеспеченными людьми в надежде получить дивиденды. Пусть все узнают, как она убедила его признаться в убийстве, которое он не совершал, и в результате был приговорен к пожизненному заключению. Кэйди даже не обвиняет — просто констатирует: «Я не виню адвоката за совет признать вину, но был удивлен, когда вы поженились». После суда Анна вышла замуж за прокурора Тома Боудена, который и посадил Кэйди. Анна рассказывает дочери, что Том был лучшим на курсе, да еще и красавцем, — не устояла.

Постановщики сериала постоянно нагнетают страх. Камера блуждает по полутемным комнатам виллы Боуденов. Кажется, что кто-то посторонний притаился во тьме. В доме постоянно срабатывает сигнализация, поступают тревожные сообщения: «Датчик движения! Двор!» В саду шныряют опоссум и кое-кто пострашнее. События развиваются стремительно и неотвратимо.

Однажды Зак возвращается домой в невменяемом состоянии, в крови, без пальцев на ногах. До этого он постоянно разговаривал с виртуальным сыном Кэйди, который так и не родился, сгинув в чреве убитой матери. А мог бы быть ровесником Зака...

Финал будет неожиданным. Авторы предлагают простой и неожиданный способ бегства от проблем. Пусть и временный.