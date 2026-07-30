Режиссер Сокуров рассказал о сексизме в кино

Режиссер Александр Сокуров в интервью для Forbes Talk подчеркнул важность женского голоса в кино. Беседа опубликована на YouTube.

По его мнению, женщины все еще недостаточно представлены в кинематографе. Сокуров также отметил, что мужчины часто не понимают женщин и не могут говорить от их имени.

«Мужской мир не признает женщину как человека. Женщина — не человек для мужского мира», — заявил он.

Режиссер также поделился, что способен определить, сняла ли фильм женщина, буквально по минуте экранного времени. Хотя он и не может четко объяснить, по каким признакам делает такой вывод.

«Там, где мужчина остановится, женщина не остановится. Если у вас есть эпизод, который слишком реалистичен, мужчина обрежет сцену, не доведет ее до конца, а женщина обязательно доведет», — добавил Сокуров.

По мнению режиссера, женский подход к искусству отличается от мужского. Это связано с природой женщины: если у нее появляется плод, то обязательно должен быть ребенок.

Сокуров уверен, что если бы у женщин была возможность полноценно реализовать себя в искусстве, мир увидел бы «абсолютно другой кинематограф, радиотеатр и драматургию».