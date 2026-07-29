Сокуров снимает новый фильм по мотивам симфонии Чайковского

Режиссер Александр Сокуров приступил к съемкам нового фильма в соавторстве с дирижером Теодором Курентзисом. Об этом сообщает Forbes.

Проект представляет собой фантазию на тему пятой симфонии Петра Чайковского. Специально для этой работы дирижер подготовил новую версию музыкального произведения. В создании ленты также помогают «Эрмитаж», «Пушкинский дом» и различные военные музеи с библиотеками Санкт-Петербурга. Сокуров признался, что никогда ранее не слышал такого исполнения и не подозревал о столь мощной энергетике внутри музыки композитора.

При этом режиссер отметил, что кинематограф не является его самой любимой культурой. По словам Сокурова, он гораздо больше ценит литературу и музыку. Также он выразил интерес к другим профессиям, таким как авиастроение, дирижерское искусство и отдельные отрасли медицины.

Ранее Александр Сокуров после заочного спора с Никитой Михалковым заявил НСН, что не посмеет открыть рот в адрес «святого»