«Одиссея» вошла в топ-4 самых кассовых фильмов 2026 года

Сборы фильма «Одиссея» Кристофера Нолана в мировом прокате превысили $ 727 млн. Такого результата картина добилась всего за 12 дней с момента выхода.

Таким образом, лента по эпической поэме Гомера вошла в топ-4 самых кассовых фильмов 2026 года. Лидерами по сборам в мировом прокате пока остаются «История игрушек 5» ($ 1,022 млрд), «Майкл» ($ 1,012 млрд) и «Супер Марио: Галактическое кино» ($ 1,011 млрд). Аналитики отмечают, что в ближайшие дни «Одиссея» соберёт более $ 1 млрд, а до конца августа станет самым кассовым фильмом в карьере Кристофера Нолана.

«Одиссея» рассказывает эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Главного героя исполнил звезда «Отступников» и «Марсианина» Мэтт Дэймон. В картине также снялись Том Холланд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.