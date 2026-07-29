Фильм «Мастер и Маргарита» выйдет в американский прокат

Российская экранизация романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина готовится к выходу в американский прокат. Об этом изданию Variety сообщили представители дистрибьюторской компании Luminosity Pictures.

© кадр из фильма «Мастер и Маргарита»

Кинопрокат в США стартует с 18 сентября. Американским зрителям продемонстрируют восстановленную режиссерскую версию картины. Соучредитель компании Питер Хоффман выразил надежду, что публика оценит романтику и вечные темы произведения, отметив, что создатели вложили максимум усилий в адаптацию знаменитого романа.

В России премьера ленты состоялась в январе 2024 года. Картина собрала в прокате стран СНГ 2,3 млрд рублей. Главные роли в проекте исполнили Евгений Цыганов, Юлия Снигирь и Август Диль.

После успешного старта на родине фильм также демонстрировали в кинотеатрах Германии, Австрии, Швеции и Италии. Общее число зрителей картины уже достигло 4,8 миллиона человек.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН предрек успех экранизации «Мастера и Маргариты» с Джонни Деппом в главной роли.