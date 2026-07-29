В Лондоне состоялась мировая премьера фильма «Человек-паук: Новый день»

29 июля в Лондоне прошёл дебютный показ фильма «Человек-паук: Новый день». Новый блокбастер киновселенной Marvel показали в столице Великобритании за пару дней до выхода в США и других странах.

На мировой премьере «Одиссеи» прошла полноценная красная дорожка. Ленту представили основные звёзды картины: Том Холланд, Зендея, Сэди Синк и постановщик Дестин Дэниел Креттон.

«Человек-паук: Новый день» рассказывает новую историю в жизни Питера Паркера. После событий «Нет пути домой» прошло четыре года — дружелюбный сосед продолжает защищать Нью-Йорк от преступности, пока близкие полностью забыли о его существовании. Тем временем в городе случается новая цепочка преступлений, которая приводит к появлению одного из самых опасных противников в жизни Питера.

Неофициальная премьера ленты в России состоится ближе к середине августа.