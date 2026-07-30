Отмеченная в Каннах драма «Фьорд» получила дублированный трейлер

Каннская драма "Фьорд" получила дублированный трейлер
В Сети появился дебютный дублированный трейлер фильма-победителя 79-го Каннского кинофестиваля - пронзительной драмы "Фьорд" (Fjord, 18+). В российский прокат картина выйдет 29 октября.
Румынская семья Георгиу с пятью детьми переезжает в норвежский городок у фьорда. Их консервативные религиозные устои вступают в противоречие с местным либеральным укладом. Когда старшая дочь приходит в школу с синяками, учителя немедленно сообщают в органы опеки. Ювенальная система изымает детей из семьи, чтобы решить, подвергались ли они насилию.
Роль главы семьи исполнил преобразившийся под гримом Себастиан Стэн ("Тоня против всех", "Мстители"), его супругу сыграла Ренате Реинсве ("Сентиментальная ценность", "Худший человек на свете", "Закулисье реальности"). К слову, актеры уже играли пару в драме "Другой человек" (A Different Man, 2024), за главную роль в которой Стэн получил "Золотой глобус".
В ленте также занято значительное количество норвежских актеров: Лиза Ловен Конгсли ("Лига справедливости", "Профессионалы"), Торбьорн Харр ("Того", "Викинги"), Кристиан Рубек ("Хокинг", "Реприза"), Эллен Доррит Петерсен ("Мутная вода", "Король чертова острова") и другие.
Режиссером стал Кристиан Мунджиу - румынский кинематографист, который уже получал главный приз Канн в 2007 году за фильм "4 месяца, 3 недели и 2 дня", а также приз за лучшую режиссуру на Каннском фестивале в 2016 году за фильм "Выпускной".
Постановщик признавался, что в основу "Фьорда" легли реальные случаи, которые когда-то обсуждала пресса, - они касаются воспитания детей, миграции и столкновения разных культурных ценностей.