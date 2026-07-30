Отмеченная в Каннах драма «Фьорд» получила дублированный трейлер

В Сети появился дебютный дублированный трейлер фильма-победителя 79-го Каннского кинофестиваля - пронзительной драмы "Фьорд" (Fjord, 18+). В российский прокат картина выйдет 29 октября.

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Румынская семья Георгиу с пятью детьми переезжает в норвежский городок у фьорда. Их консервативные религиозные устои вступают в противоречие с местным либеральным укладом. Когда старшая дочь приходит в школу с синяками, учителя немедленно сообщают в органы опеки. Ювенальная система изымает детей из семьи, чтобы решить, подвергались ли они насилию.

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Роль главы семьи исполнил преобразившийся под гримом Себастиан Стэн ("Тоня против всех", "Мстители"), его супругу сыграла Ренате Реинсве ("Сентиментальная ценность", "Худший человек на свете", "Закулисье реальности"). К слову, актеры уже играли пару в драме "Другой человек" (A Different Man, 2024), за главную роль в которой Стэн получил "Золотой глобус".

В ленте также занято значительное количество норвежских актеров: Лиза Ловен Конгсли ("Лига справедливости", "Профессионалы"), Торбьорн Харр ("Того", "Викинги"), Кристиан Рубек ("Хокинг", "Реприза"), Эллен Доррит Петерсен ("Мутная вода", "Король чертова острова") и другие.

Режиссером стал Кристиан Мунджиу - румынский кинематографист, который уже получал главный приз Канн в 2007 году за фильм "4 месяца, 3 недели и 2 дня", а также приз за лучшую режиссуру на Каннском фестивале в 2016 году за фильм "Выпускной".

Постановщик признавался, что в основу "Фьорда" легли реальные случаи, которые когда-то обсуждала пресса, - они касаются воспитания детей, миграции и столкновения разных культурных ценностей.