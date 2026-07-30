Россияне назвали самых любимых кинорежиссеров

Ко дню рождения культового режиссера Кристофера Нолана онлайн‑кинотеатр «КИОН» провел исследование и составил рейтинг постановщиков, чьи работы чаще всего выбирают российские зрители. Результаты опроса есть в распоряжении НСН.

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Поводом для анализа стало заметное влияние Нолана на зрительский интерес. Так, во время мировой промокампании «Одиссеи» просмотры фильмов о мифах, легендах и великих исторических эпохах выросли в пять раз по сравнению с предыдущей неделей.

Лидером рейтинга стал Люк Бессон — его фильмы опередили работы Дэвида Кроненберга почти на 50% по совокупной аудитории. Наибольший интерес у зрителей вызвали картины «Дракула», «Анна» и «Подземка».

На втором месте — Дэвид Кроненберг, главным драйвером просмотров которого стал фильм «Опасный метод». Третью и четвёртую строчки практически разделили Мартин Скорсезе и Леонид Гайдай: разница между ними составила всего 0,01%. Среди работ Скорсезе чаще всего смотрели «Остров проклятых», «Молчание» и «Банды Нью‑Йорка», а из фильмов Гайдая популярностью пользовались «Самогонщики» и «Бриллиантовая рука».

Пятёрку лидеров замкнул Питер Джексон с картиной «Кинг Конг». В топ также вошли Пол Верховен, Дэвид Финчер, Паоло Соррентино, Баз Лурман и Брайан Де Пальма.

Ранее кинокритик Роман Григорьев сказал НСН, что «Одиссея» Нолана уникальна не только тем, что никто не знает, что от нее ожидать, но и еще и своим масштабом и техническими решениями, которые ранее никто не применял.