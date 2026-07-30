Появился полноценный трейлер боди-хоррора о заклятом враге Бэтмена

Иногда зрители забывают, что комиксы DC - это не только маски, плащи и команды исключительно положительных сверхлюдей. Новый боди-хоррор "Глиноликий" (Clayface, 18+), снятый автором жуткого "Райского озера" (2008) Джеймсом Уоткинсом, любезно об этом напоминает.

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Заклятый враг Бэтмена Мэтт Хэйген уже не охотник за сокровищами, нашедший пещеру с радиоактивным бассейном протоплазмы и преобразившийся в гигантский антропоморфный кусок глины. Теперь это актер (Том Рис Харрис), для которого внешность имеет огромное значение. К несчастью, на него нападают негодяи, уродующие его лицо.

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Согласившись на экспериментальную операцию, он переживает свое новое рождение, вот только вернувшаяся нормальность только кажется таковой. Постепенно он лишается рассудка и превращается в чудовище.

Сценарий картины написал вездесущий Майк Флэнаган ("Доктор Сон", "Призраки дома на холме") вместе с Амини Хуссейном ("47 ронинов", "Снеговик"), один из продюсеров - глава DC Studios Джеймс Ганн ("Супермен").

Роли в фильме исполнили Наоми Экки ("Клуб убийств по четвергам", "Микки 17"), Макс Мингелла ("Пила: Спираль", "Вавилон"), Эдди Марсан ("21 грамм", "Иллюзионист") и другие.

Мировая премьера назначена на 9 октября.