Появился новый постер фильма ужасов «Психопатка»

Bleecker Street опубликовала свежий постер фильма ужасов «Психопатка» с Майкой Монро в главной роли. На нём можно увидеть главную героиню с топором.

© Чемпионат.com

Новый постер «Психопатки»

© Bleecker Street

Действие картины развернётся в 1858 году. Сюжет ленты расскажет о Винифред, которая устраивается гувернанткой в богатое поместье. Как только она появляется на новой работе, в доме начинают таинственным образом исчезать слуги.

В ленте также снялись Джейсон Айзекс («Гарри Поттер»), Томасин Маккензи («Кролик Джоджо»), Джекоби Джуп («Хамнет: История, вдохновившая «Гамлета») и другие актёры.

В российский прокат картину выпустят 8 октября.