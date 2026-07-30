В кинотеатрах России вышла комедия «Старый орел»

С сегодняшнего дня в кинотеатрах России начали крутить комедию «Старый орёл» с Павлом Деревянко в главной роли. Ленту уже можно посмотреть в большинстве городов страны.

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Лента рассказываето простом дедушке Батразе, который живёт в горном селе. К нему приезжает глава местной администрации по имени Семён — он сообщает, что село в скором времени снесут. Ему нужно письменное согласие от героя, чтобы тот переехал в город. Тогда Батраз решает превратить деревню в экорайон для туристов и зарабатывать с этого большие деньги.

Режиссёром выступил Мурад Ногмов, для которого «Старый орёл» стал дебютной работой.