Актёр Алан Ричсон рассказал, что у фильма «Форсаж 11» проблемы. Дело в том, что Universal Pictures и Вин Дизель решают разногласия из-за слишком раздутого бюджета картины.

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Судя по всему, Дизель хочеть, чтобы в ленту вложились по максимуму, а боссы Universal не видят в этом смысла. По мнению Ричсона, тратить настолько большие средства в ленту нет смысла, поскольку с большой вероятностью она не окупится.

«Это дорого в производстве — слишком дорого, это не имеет особого смысла. Есть более эффективный способ снимать такие проекты».

«Форсаж 11» или «Форсаж навсегда» выйдет в зарубежный прокат 17 марта 2028 года. Сценаристом ленты выступил автор сюжета «Иллюзии обмана 3» Майкл Лессли.