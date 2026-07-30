«Одиссея» Кристофера Нолана вышла в кинотеатрах России

С сегодняшнего дня в России стартовали показы «Одиссеи» Кристофера Нолана. Фильм прокатывают в рамках предсеансного обслуживания. Официального проката нет, поскольку Universal Pictures приостановила деятельность в России.

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«Одиссея» рассказывает эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Главного героя исполнил звезда «Отступников» и «Марсианина» Мэтт Дэймон. В картине также снялись Том Холланд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.

Картина стала самой высокооценённой в карьере Нолана и собрала в мире уже более $720 млн, а аналитики считают, что лента соберёт миллиард.