Криштиану Роналду станет продюсером нового сериала «День первый»

Криштиану Роналду попробует себя в роли продюсера и примет участие в создании сериала о футбольном агенте. Как сообщает издание The Sun, спортсмен также появится в нём в эпизодической роли.

© Super.ru

Роналду работает над сериалом совместно с режиссёром Мэттью Воном — автором таких картин, как «Люди Икс: Первый класс» и «Kingsman». Лента станет первым проектом их общей студии UR•Marv.

Сериал получил название «День первый». В главной роли зрители могут увидеть Дэмиана Льюиса, звезду фильма «Однажды в Голливуде». На экране также появятся футболист Тьерри Анри (игрок «Арсенала») и рэпер Dave. Идея сериала принадлежит спортивному менеджеру Даррену Дейну, однако дата премьеры пока не названа.

Недавно Криштиану Роналду потерпел поражение на чемпионате мира по футболу. Сборная Португалии проиграла команде Испании со счетом 0:1 и выбыла из соревнования. Спортсмен, для которого чемпионат мира был последним, не смог сдержать слёз после итогового свистка.