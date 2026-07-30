Начались съемки второго сезона сериала «Вечерняя школа»

Кинокомпания Russian Code и телеканал СТС сообщили о старте съёмок второго сезона сериала «Вечерняя школа». Дата выхода продолжения комедийного шоу пока неизвестна. Авторы также прислали фото со съёмок предстоящих эпизодов.

Проект повествует о взрослых парнях и девушках, которым по разным причинам пришлось вернуться для обучения в школу. Второй сезон продолжит рассказывать о новых испытаниях для героев, ведь некоторые из них готовятся стать родителями, а другие — сменить социальный статус.

© Russian Code/СТС

Главные роли вновь сыграют знаменитые российские юмористы: Илья Макаров, Динара Курбанова, Ася Резник, Дмитрий Соколов, Илья Соболев и другие комики. Режиссёром выступит Артём Захарьян («Санкционер»).