Хидео Кодзима остался в шоке от «Закулисья реальности»

Создатель видеоигровых серий Metal Gear Solid и Death Stranding Хидео Кодзима поделился своим мнением насчёт фильма ужасов «Закулисье реальности». Впечатления от просмотра нашумевшего хоррора геймдизайнер опубликовал на своей странице в соцсети Х.

По словам разработчика, он остался в шоке от картины. Лента напомнила ему старые видеоигры, когда их только начали создавать в 3D, ведь в фильме присутствуют зацикленные пространства, состоящие из одних и тех же визуальных эффектов. Кодзима также отметил, что в «Закулисье реальности» постоянно чувствуется тревога от путешествий по замкнутым комнатам.

Мир, где ностальгия и новизна атакуют тебя в форме «искусства». Я в полном шоке. «Закулисье реальности» напомнило мне 3D-игры, которые только начали создавать после эпохи 2D, до появления полигонов и текстур. Симулированные 3D-пространства, построенные из повторяющихся визуальных приёмов: цифровые лабиринты, не скованные правилами архитектуры. Это ощущение замкнутости. Это чувство тревоги. Оба они оживают здесь в формате живого действия. Художественное направление умное, оно включает элементы искусства, архитектуры и психологии. Это версия лиминального пространства, в котором видеоигры 1980-х годов и современный мир соединяются через измерения.

«Закулисье реальности» адаптирует знаменитую интернет-крипипасту о лиминальном пространстве Backrooms. Согласно мифу, в этот лабиринт пустых офисных помещений можно попасть абсолютно случайно и долго блуждать, встречая различных существ и слушая гул люминесцентных ламп. Фильм ужасов стал успешным в мировом прокате, собрав $ 389 млн при скромном бюджете в $ 10 млн. В России лента также показала высокие результаты — сборы превысили 650 млн рублей.