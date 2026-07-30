Слияние Paramount и Warner Bros. отложено на год

Руководство компании Paramount Skydance приняло решение отложить сделку по слиянию с Warner Bros. Discovery до 1 июня 2027 года из-за многочисленных судебных исков. Об этом сообщает издание Variety.

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Ранее против объединения выступили 12 американских штатов, а также гильдия сценаристов и ведущие кинематографисты Голливуда, в том числе Дэвид Финчер и Дени Вильнев.

Сделка при этом была одобрена Министерством юстиции США.

В начале года Paramount предложила за WBD 111 миллиардов долларов, обойдя стримингового гиганта Netflix, предлагавшего 82,7 миллиарда.

Глава компании-покупателя Дэвид Эллисон обязался "закрыть" сделку до 30 сентября, а в случае задержки - выплачивать акционерам компенсацию (порядка семи миллионов долларов в день).