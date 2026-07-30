Представлен русский трейлер фильма о создании «Рокки» Сильвестра Сталлоне

Компания «Экспонента фильм» представила русский трейлер фильма «Рокки — это я». Лента о создании культовой спортивной драмы «Рокки» официально выйдет в России 26 ноября — спустя шесть дней после мировой премьеры.

Видео доступно во VK-канале Экспонента фильм. Права на видео принадлежат «Экспонента фильм»/Amazon MGM Studios.

<img class="" src="https://news.store.rambler.ru/img/2d0c175e7f4d86e15a0a577df97420dc"/>

Картина расскажет, как ещё никому неизвестный Сильвестр Сталлоне создал сценарий знаменитого фильма. Проект покажет, как молодой актёр боролся за то, чтобы сыграть главную роль в спортивной ленты про боксёра.

Сталлоне в фильме «Рокки — это я» сыграл актёр Энтони Ипполито. Ранее он исполнил роль Аль Пачино в «Предложении», сериале о съёмках «Крёстного отца». Режиссёром выступил Питер Фаррелли — автор драмы «Зелёная книга» и комедии «Тупой и ещё тупее».