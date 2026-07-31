Дмитрий Медведев: хорошие фильмы не стоит откладывать на 10 лет

Дмитрий Медведев считает, что хорошие фильмы о специальной военной операции уже есть, и они правдивы, поэтому не стоит откладывать создание таких фильмов на 10 лет, как это предложил "один из крупных российских режиссеров".

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Об этом политик заявил во время встречи с участниками Всероссийского молодежного форума "Гвардейск", что проходила накануне в Тверской области.

"Я кое-что смотрел из того, что сделано по СВО. Знаете, есть талантливые вещи, объективно", - сказал дословно Медведев.

Он подчеркнул, что современные фильмы про СВО выглядят гораздо правдивее, чем современные фильмы о Великой Отечественной войне, "поскольку их авторы сами участвуют в происходящих событиях или хорошо знают их обстоятельства".

Конкретные фильмы Дмитрий Медведев не назвал, но "РГ" писала ранее о реакции зампреда Совета Безопасности РФ на документальную эпопею Максима Фадеева об освобождении Мариуполя "У края бездны". Это кино Медведев назвал сильным, честным и очень печальным.

"Сильный - потому что правдивый, без лакирующей цензуры и ретуши. Честный - потому что это просто хроника войны, без наигранных эмоций и избитых художественных штампов. Очень печальный - потому что многие действующие лица фильма погибли в бою".

Максим Фадеев в лучших традициях отечественной кинодокументалистики снял свой фильм о войне не по воспоминаниям очевидцев, он сам прошел вместе с одним из добровольческих подразделений от окраин Мариуполя до побережья Азовского моря, фиксируя на кинокамеру ежеминутные подвиги бойцов и жизнь обычных горожан, которые остались ждать своих.