Как проходят съемки фильма «Чайка» о Валентине Терешковой

На площадке кинопарка "Москино" под открытым небом воссоздают Байконур 1963 года. В этот съемочный день Валентина Терешкова, роль которой исполняет Леонела Мантурова, должна подняться на борт корабля "Восток-6" и отправиться в космос. Вокруг актеров - металлические конструкции, техника и огромные синие полотна, с помощью которых в фильме смогут окончательно воссоздать космодром и стартовый комплекс.

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Фоны с хромакеем (синие полотна) оказались настолько большими, что вручную установить их было невозможно: поднимали и удерживали с помощью кранов. Именно эту сцену - подготовку Терешковой к взлету - наблюдал корреспондент "РГ" на съемочной площадке исторической драмы "Чайка", которая выйдет в прокат 8 апреля 2027 года.

Картина, о которой уже не раз писала "РГ", расскажет о первой женщине-космонавте Валентине Терешковой и ее трехдневном полете на корабле "Восток-6". В фильме будут и другие исторические персонажи. Роль Сергея Королева исполняет Алексей Кравченко, Юрия Гагарина - Сергей Городничий, а руководителя подготовки первых космонавтов Николая Каманина - Кирилл Зайцев.

Режиссер - Антон Мегердичев. В центре повествования будут люди, благодаря которым состоялся первый полет женщины в космос: конструкторы, испытатели и ученые. По словам генерального продюсера Владимира Пермякова, драматургия фильма строится на событиях, происходивших в жизни Валентины Терешковой до, во время и после ее восхождения к звездам.

Главное физическое испытание для Леонелы Мантуровой начинается еще до старта съемок. Космический костюм ее героини весит около 20 килограммов. Актриса рассказала корреспонденту "РГ", что в тени чувствует себя в нем комфортно, однако на солнце быстро становится жарко. Из-за плотно прилегающей шапочки, которая находится под шлемом, Мантурова не всегда сразу слышит указания съемочной группы. Часто при разговоре с кем-то актриса ее слегка приподнимает.

Елена Терешкова, дочь Валентины Владимировны, тоже присутствовала на съемках в этот день. Она дополнила слова Мантуровой о жаре - пояснила, что в современных скафандрах предусмотрена система вентиляции, которая была несовершенна в старых образцах. Но даже при нормализованной температуре внутри костюма на определенном этапе взлета у космонавтов сильно... мерзнут ступни:

"Это происходит из-за того, что под действием перегрузки идет приток крови от ног к голове", - рассказала Терешкова.

Перед съемками Мантурова прошла физическую подготовку: занималась на центрифуге, тренировалась на батутах и вращалась на специальном тренажере, который сама назвала "дьявольским колесом". "Это было страшно, но очень интересно. Здесь, конечно, понадобилась сила духа", - рассказала актриса журналистам.

Для подготовки к съемкам Мантурова занималась на центрифуге, тренировалась на батутах и вращалась на специальном тренажере // РГ

Елена Терешкова отметила, что ее мать долго не давала согласия на создание фильма. Одной из причин, по которой Валентина Владимировна в итоге изменила решение, стало желание показать труд всей страны, готовившей первый женский полет в космос.

"Долго разговаривали с мамой, говорили, уговаривали, что нужно снять. Наверное, настало время показать героизм не только наших мужчин-космонавтов, но и женщин. Рассказать историю первой женщины, полетевшей в космос", - поделилась дочь Терешковой.

По ее словам, первые космонавты отправлялись, по сути, в неизвестность:

"Это был безумно тяжелый труд и безумно тяжелая подготовка. Космонавтов испытывали на прочность - и мужчин, и женщин. Наверное, это тоже стало одним из факторов, которые убедили Валентину Владимировну согласиться на создание фильма: показать стойкость и мужество наших людей", - подчеркнула Елена Терешкова.

Сценарий подробно обсуждали с самой Валентиной Терешковой. По словам ее дочери, Валентина Владимировна не любит, когда реальные события слишком свободно дополняют художественными деталями.

"Мы абсолютно все обговорили: каждый шаг, каждый жест, какие-то фразы, действия. Все было согласовано с Валентиной Владимировной, потому что мама очень не любит художественные ответвления и импровизацию. Импровизации в фильме все равно есть, но мы сделали их очень корректно". Главную мысль картины Елена Терешкова сформулировала так: "Есть мечта - иди за ней".

РГ

По словам режиссера Антона Мегердичева, "Чайка" отличается от его предыдущих работ большим вниманием к внутреннему состоянию героини. Значительную часть фильма Терешкова проводит одна в тесной капсуле. Особенно остро это одиночество ощущается на обратной стороне Земли, когда связь с наземными службами временно исчезает.

"Каждый проект для меня - дебют. Каждый раз надо сделать так, как ты до этого не делал", - сказал режиссер. Ключевую задачу своей работы он формулирует так: зритель должен почувствовать, насколько серьезным человеческим испытанием был полет в космос. "Это настоящий подвиг, на который лично я, например, не способен был бы", - признался Мегердичев.

Любая задача должна решаться конкретными методами - вот и съемочная группа "Чайки", следуя установке режиссера, использует сложные технические приемы. Некоторые сцены, по словам Мегердичева, снимаются "в рапиде": это ускоренная съемка с частотой от 32 до нескольких сотен кадров в секунду вместо стандартных 24-25. При воспроизведении в классической частоте создается эффект замедления, поэтому в таких эпизодах актерам нужно произносить текст в ускоренном темпе. Тогда после замедления изображения речь совпадет с движениями губ.

Отдельным вызовом для создателей "Чайки" стала достоверная передача исторических образов на экране. Актер Алексей Кравченко в разговоре с журналистами отдельно подчеркнул, что предложение исполнить роль Сергея Королева стало для него неожиданным из-за практически полного отсутствия внешнего сходства с конструктором. Но сложности на этом не закончились:

"Видеоматериалов максимально мало. Посмотреть, схватить какую-то ниточку, понять, за что уцепиться, - тяжело. Приходилось работать по рассказам и описаниям. Но, если ограничиться только копированием, этого недостаточно. Главное - что именно мы передаем зрителю. Нельзя терять память об этих людях, мы не должны их забывать".

Сергей Королев, как отмечает Кравченко, был жестким руководителем, который привык не показывать собственные переживания. И при этом его взаимодействие с Терешковой в картине, скорее, напоминает отношения отца и дочери. Эта теплота проявляется даже в обращении по радиосвязи: вместо официального позывного он однажды называет ее "Чаечкой":

"Если смотреть фотографии и видео - Королев всегда очень строгий. А здесь в одном этом обращении появляется теплота".

Алексей Кравченко в роли Сергея Королева // РГ

Сергей Городничий - звезда сериала "Ландыши" - играет уже зрелого Гагарина, взрослого человека и руководителя полета Терешковой. По словам актера, ему пришлось уходить от привычного образа обаятельного парня с известной на весь мир улыбкой и искать в герое серьезность и конкретность:

"До предложения сыграть Юрия Алексеевича я не так чувственно подходил к истории первого полета. Я родился, когда космические полеты уже совершались достаточно активно, и в этом не было для меня чего-то сверхъестественного", - рассказал Городничий.

Но во время подготовки к роли его отношение изменилось.

"Я эмоционально подключился к этому моменту. Смотрел документальный фильм про Гагарина, и с первых слов, когда он сказал: "Поехали!", - начал думать о том, насколько невероятным событием это было для людей. До него никто не летал, еще было непонятно, насколько это вообще реально. И я прочувствовал его мужественность - стать первым, когда стопроцентной гарантии возвращения нет", - поделился актер.

В "Чайке" Гагарин становится частью команды, которая поддерживает Терешкову во время полета. Вместе с ним на связи находятся Титов, Николаев, Королев и Каманин: они дают ей указания и помогают справляться с возникающими сложностями.

"Я думаю, в такой команде было не так уж и страшно", - сказал, улыбаясь, Городничий.

Для съемок эпизодов с наземной группой был построен павильон Центра управления полетами. Перед этим часть команды побывала на Байконуре и изучила устройство настоящего бункера, прототип которого затем воссоздали на площадке.

Одной из наиболее запомнившихся Городничему стала сцена, которую участники съемочной группы называли "пробежкой". В ней Гагарин разговаривает с Терешковой о том, зачем ей нужен космический полет.