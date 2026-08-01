«Человек-паук: Новый день» показал лучший дебют в истории

31 июля состоялась мировая премьера фильма «Человек-паук: Новый день» — новой ленты киновселенной Marvel. Издание Deadline сообщило, что за первый день в США картина собрала $ 167 — 173 млн.

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Таким образом, фильм установил новый абсолютный рекорд по сборам за первые сутки. Ранее первое место в США занимал другой проект киновселенной Marvel — «Мстители: Финал», который дебютировал с $ 157,4 млн. Теперь «Новому дню» предрекают сборы до $ 500 млн за первые выходные, что станет лучшим стартом 2026 года.

«Человек-паук: Новый день» рассказывает новую историю в жизни Питера Паркера. После событий «Нет пути домой» прошло четыре года — дружелюбный сосед продолжает защищать Нью-Йорк от преступности, пока близкие полностью забыли о его существовании. К главным ролям вернулись Том Холланд, Зендея и Джейкоб Баталон. В ленте также появляются Халк и Каратель, а также неизвестный персонаж от актрисы Сэди Синк, звезды «Очень странных дел». Картину высоко оценили как зрители, так и критики: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 90% свежести от обозревателей и 98% от зрителей.