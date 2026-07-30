За что зрители похвалилии и поругали «Человека-паука: Новый день»

31 июля в мировом прокате выйдет фильм «Человек-паук: Новый день». Многие зрители уже посмотрели ленту и высоко оценили её: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 98% свежести. Таким образом, проект теперь обладает самым высоким зрительским рейтингом среди фильмов киновселенной Marvel и других картин о Человеке-пауке.

Большинство зрителей хвалят «Новый день» за большое количество красивых спецэффектов, выдающуюся постановку трюков и трогательный сюжет. Некоторые называют картину лучшим фильмом о Человеке-пауке, ведь авторам удалось рассказать необычную историю. Ругают фильм за слишком большое количество персонажей, которых попросту не успевают раскрыть.

Что пишут зрители про фильм «Человек-паук: Новый день»:

С нетерпением ждал этот фильм, и он меня не разочаровал. Это определённо лучшая роль Тома Холланда в качестве Человека-паука, и, возможно, даже лучший фильм об этом супергерое.

Осмелюсь сказать, это лучший фильм о Человеке-пауке. Возможно, это даже лучший фильм по комиксам. В нём есть эмоциональная составляющая, но действие происходит в увлекательном мире Marvel с участием множества других персонажей. Это не идеальный фильм, но нужно очень придирчиво искать недостатки.

Этот фильм воплощает всё то, за что я люблю Человека-паука. Он не сверхчеловек и с ним легко себя ассоциировать. Определённо, это лучшая роль Тома Холланда из всех его фильмов. Каратель был просто великолепен, он так хорошо перевоплотился в фильме с подростковым рейтингом, что я перестал волноваться насчёт него.

Приятный, но в целом разочаровывающий фильм. Персонаж Сэди Синк не совсем вписывается в сюжет, из-за чего история оказывается неинтересной. При этом актёрская игра на высоте, спецэффекты на высшем уровне. Неплохой фильм, но наименее захватывающий из всех картин с Томом Холландом о Человеке-пауке на данный момент.

Это было ужасно. Слишком много незавершённых сюжетных линий. Ничего не было доведено до конца. Много бесполезных персонажей. Неудачный выбор злодея. Худший фильм о Человеке-пауке на сегодняшний день.

«Человек-паук: Новый день» рассказывает новую историю в жизни Питера Паркера. После событий «Нет пути домой» прошло четыре года — дружелюбный сосед продолжает защищать Нью-Йорк от преступности, пока близкие полностью забыли о его существовании. К главным ролям вернулись Том Холланд, Зендея и Джейкоб Баталон. В ленте также появляются Халк и Каратель, а также неизвестный персонаж от актрисы Сэди Синк, звезды «Очень странных дел».