Объявлено, когда выйдет заключительный сезон сериала-антиутопии «Укрытие»

Apple TV выпустит четвертый сезон сериала-антиутопии "Укрытие" (Silo) летом 2027 года. Шоураннеры сообщили, что эта глава завершит постапокалиптическую историю о подземном бункере будущего.

Дата премьеры первого эпизода на данный момент не объявлена. Тем временем показ третьего сезона продолжается - заключительная серия появится 4 сентября.

Продолжение будет основано на романе "Пыль" (2013) - третьей части трилогии научно-фантастической серии американского писателя Хью Хауи.

Замысел, по словам автора, появился во время морских странствий: он подметил, что на суше люди попадают в информационную клетку, где преобладают только негативные сценарии и заставляют верить, что мир вокруг рушится. Так на страницах появился бункер-клетка, в котором оказались люди, вынужденные жить по строгим правилам, бояться внешнего мира и не задавать лишних вопросов.

Но, как водится в подобных сюжетах, находится один смельчак, готовый бросить вызов системе, - здесь это инженер Джульетта Николс. На экране ее воплотила Ребекка Фергюсон ("Дюна", "Величайший шоумен"), которая вернется к своей роли и в финальном сезоне. Остальные члены актерского состава пока не объявлены.

Грэм Йост, один из сценаристов проекта, на фестивале Comic-Con в Сан-Диего рассказал, что в финальных сериях третьего сезона зрителям покажут истоки всей системы убежищ и события, случившиеся за 140 лет до основной сюжетной линии. Там же стало известно, что персонаж Тима Роббинса ("Побег из Шоушенка", "Таинственная река") Бернард, вопреки книжной версии, не погибнет - его история получит продолжение.

На данный момент предпоследний сезон держит 100% свежести на Rotten Tomatoes. Критики называют третью часть лучшей за всю историю проекта - редкость среди продолжений сериалов.