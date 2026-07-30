«Одиссею» Кристофера Нолана начали показывать в кинотеатрах России

Фильм режиссера Кристофера Нолана «Одиссея» появился в расписании некоторых российских кинотеатров. Показы новой картины организованы в формате предсеансового обслуживания перед короткометражными лентами.

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Мировая премьера фильма состоялась 6 июля. При этом «Одиссея» не получала официального прокатного удостоверения от Министерства культуры России, которое необходимо для легального широкого проката в стране. Тем не менее с 30 июля показы начались в отдельных киносетях.

— Билеты на «Одиссею» предлагается купить в качестве предсеансового обслуживания к коротким метрам, также обозначенным в афише. Так, в Москве в сети «Киномакс» премьеру можно посмотреть перед просмотром картины «Прощание», — передает РИА Новости.

«Одиссея» Нолана снята по одноименному произведению Гомера. Главную роль сыграл Мэтт Деймон. Кроме того, в фильме снялись Том Холланд, Роберт Паттинсон, Зендея, Энн Хэтэуэй и Шарлиз Терон.

Роль Елены Троянской исполнила темнокожая актриса Лупита Нионго, что стало причиной ожесточенных споров. Сознательно ли режиссер решил нарваться на скандал, «Вечерняя Москва» обсудила с кинокритиком Александром Голубчиковым.