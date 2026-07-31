Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев назвал героя, необходимого российскому кино. Высказавшегося на молодежном форуме «Гвардейск» в Тверской области политика цитирует РИА Новости.

По словам Медведева, нужно снимать больше фильмов об успешных семейных людях.

«Образ нормального человека, успешного семейного человека, действительно должен более активно появляться в нашем кинематографе и вообще в любом, так сказать, творческом жанре при создании любого контента», — заявил он.

Также Медведев призвал не затягивать с созданием фильмов о специальной военной операции России на Украине. Он сослался на известного режиссера, который считал, что для создания таких картин должно пройти около десяти лет.