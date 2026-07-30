Что известно о шестом сезоне сериала «Убийства в одном здании»

У сериала «Убийства в одном здании» будет шестой сезон: съемки уже стартовали. Это значит, что харизматичные детективы-любители из Нью-Йорка вновь будут расследовать загадочное преступление — и на этот раз оно окажется для них особенно личным. Какое дело будет занимать главных героев на этот раз, кто присоединится к ним в расследовании и при чем тут британский след — читайте в материале «Ленты.ру».

Главное о сериале

Фото: Lenta.ru

«Убийства в одном здании» (Only Murders in the Building) — комедийно-детективный сериал, созданный Стивом Мартином и Джоном Хоффманом для стриминга Hulu.

Идея сериала родилась у Мартина еще в 2011 году: по изначальной задумке в центре сюжета должны быть трое пожилых мужчин, одержимых криминалистикой. Однако из-за возраста им тяжело выходить на улицу, поэтому они раскрывают только те преступления, которые происходят в здании. Со временем идея трансформировалась и вместо третьего мужчины шоураннеры решили пригласить молодую девушку — чтобы добавить динамики. Ей стала актриса Селена Гомес, а две другие роли исполнили сам Стив Мартин и Мартин Шорт, известный по комедии «Марс атакует!».

Троица играет соседей из элитного нью-йоркского дома «Аркония». Неожиданно они обнаруживают в себе страсть к тру-крайм-подкастам и начинают самостоятельно расследовать загадочные преступления, а по ходу расследования записывают подкаст. Со временем хобби превращается в настоящую профессию и приносит друзьям не только славу, но и недоброжелателей.

Премьера проекта состоялась в 2021 году. С тех пор вышло пять сезонов; сейчас сериал продлен на шестой. За это время проект получил положительные отзывы зрителей и критиков, а также собрал 61 номинацию на премию «Эмми» и одержал 7 побед. Кроме того, шоу номинировали на «Золотой глобус», где Стив Мартин, Мартин Шорт и Селена Гомес удостоились отдельных номинаций. А каст четвертого сезона получил премию Гильдии киноактеров США (SAG Awards) как лучший актерский состав комедийного сериала.

Фото: Lenta.ru

Дата выхода 6-го сезона

Дата премьеры шестого сезона сериала пока не назначена. Судя по соцсетям Стива Мартина, сыгравшего одну из главных ролей, в мае 2026 года команда только приступила к съемкам, поэтому релиз, очевидно, стоит ждать не раньше следующего года.

6-й сезон «Убийств в одном здании», предположительно, выйдет в 2027 году

Транслировать проект будет платформа Hulu. В России она недоступна. Тем не менее новые серии проекта, как правило, оперативно появляются в Сети в профессиональной озвучке.

Сюжет

Первый сезон. Трое соседей из элитного дома «Аркония» в Нью-Йорке — бывшая звезда телевидения Чарльз-Хейден Сэвидж (Стив Мартин), театральный режиссер Оливер Патнэм (Мартин Шорт) и молодая художница Мейбл Мора (Селена Гомес) — объединяются после кончины жильца Тима Коно: полиция считает, что он наложил на себя руки. Убежденные, что в этом виноват кто-то другой, они начинают собственное расследование и запускают подкаст. В финале троица раскрывает преступление, однако сразу после этого в доме происходит новая расправа: жертвой становится председатель совета жильцов Банни Фолджер.

Второй сезон. Главные герои сами становятся подозреваемыми и пытаются очистить свое имя, продолжая расследование. Постепенно выясняется, что преступление связано с подделкой знаменитой картины Роуз Купер и семейными тайнами жителей «Арконии». Настоящим преступником оказывается Бекки Батлер, скрывавшаяся под именем Поппи Уайт и мечтавшая прославиться как автор громкого криминального расследования.

Третий сезон. Действие переносится в мир Бродвея. Во время премьеры спектакля Оливера из жизни уходит его главная звезда Бен Гленрой. Чарльз, Оливер и Мейбл вновь начинают расследование, пытаясь понять, кто желал актеру такой участи. Постепенно выясняется, что трагедия связана с напряженными отношениями внутри театральной труппы и давними семейными конфликтами. Настоящими виновниками оказываются продюсер Донна ДеМео и ее сын Клифф, которые пытались спасти постановку от потенциального провала.

Четвертый сезон. После очередного раскрытого преступления жизнь героев становится основой для голливудского фильма. Пока в Лос-Анджелесе идут съемки картины о знаменитом подкасте, в Нью-Йорке происходит новая трагедия: жертвой становится давняя знакомая Чарльза и его дублерша Сазз Патаки, которую по ошибке принимают за него. Расследование приводит героев к масштабному заговору, связанному с жителями западного крыла «Арконии», а также раскрывает тайны самого здания.

Пятый сезон. Новое расследование начинается после загадочной кончины швейцара «Арконии» Лестера, которого многие годы считали душой дома. Пытаясь выяснить обстоятельства его ухода из жизни, Чарльз, Оливер и Мейбл сталкиваются с коррупцией, семейными секретами и историей, уходящей в прошлое «Арконии». Заканчивается пятый сезон большой потерей для главных героев — они узнают, что ушлa из жизни их любимая ведущая подкаста Синда Кэннинг.

Фото: Lenta.ru

Что известно о шестом сезоне

Финал пятого сезона оставил главных героев (и зрителей) в шоке: по сюжету не стало знаменитой ведущей Синды Кэннинг (Тина Фей), которая вела собственный подкаст о преступлениях. Перед кончиной она как раз записывала новый выпуск под названием «Девушка с кудрями», посвященный британке, которую подозревают в расправе над потомком королевской семьи.

По мнению Кэннинг, девушка была невиновна — она якобы собиралась доказать это, а потом перевезти подозреваемую в США в целях ее безопасности. Воплотить свой замысел Синда не успела, поэтому на Мейбл, Оливера и Чарльза легла двойная задача: найти преступника, лишившeго жизни Синду, и закончить начатое ей дело. А значит, впервые записать подкаст в другой стране — в Великобритании.

В шестом сезоне действие сериала переместится в Великобританию: до этого все события происходили в США

По словам одного из создателей сериала Джона Хоффмана, команда проекта долго думала о том, где еще могло бы развернуться действие. Как только они начали изучать истоки детективных историй, ответ пришел сам собой: на родине Агаты Кристи и Артура Конан Дойла, которые заложили основы жанра, популярного и любимого многими до сих пор.

Фото: Lenta.ru

Актерский состав

В шестом сезоне будет много приглашенных гостей. Помимо того что к своим ролям вернутся Селена Гомес, Мартин Шорт и Стив Мартин, шоураннеры анонсировали, что к касту присоединятся и новые актеры.

Среди них:

Мартин Фриман («Хоббит»);

Шэрон Хорган («Плохие сестры»);

Джейми Деметриу («Флибэг»);

Дэвид Теннант и Джоди Уиттакер («Доктор Кто»);

Эдриан Лукис («Корона»);

Кэтрин Хантер («Бедные вещи»);

Дженнифер Сондерс («Абсолютно великолепно»);

Шон Тил («Леди»), Риа Норвуд («Сердцеедка»);

Мэттью Бирд («Завещание Энн Ли»);

Анджана Васан («Убивая Еву»);

Дерек Джакоби («Лара Крофт: Расхитительница гробниц»);

Лесли Никол («Аббатство Даунтон»).

Также в июне 2026-го стало известно, что в сериале сыграют звезды «Бриджертонов» Никола Кохлан и Симон Эшли — подробности об их персонажах держатся в секрете.

Пока неизвестно, вернется ли в шестом сезоне Мэрил Стрип. Актрису видели в Лондоне в тот же период, когда начались съемки, однако создатели сериала и сама Стрип не подтверждали возвращения в проект. С другой стороны, поклонники полагают, что появления Стрип стоит ждать хотя бы в эпизодах, поскольку ее персонаж Лоретта — спутница жизни главного героя Оливера, которая, начиная с четвертого сезона, активно помогает ему в расследованиях.