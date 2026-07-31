В США выставят на аукционе маску из "Крика" и топор из "Сияния"

Маска из фильма "Крик" (Scream, 1996), топор из "Сияния" (The Shining, 1980), перчатки из картины "Эдвард руки-ножницы" (Edward Scissorhands, 1990) и другие предметы, связанные с кино и телевидением, будут представлены на аукционе кинореквизита Propstore. Он пройдет в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) с 26 по 29 августа.

"Компания Propstore представляет четырехдневный аукцион, на котором будет выставлено более 1,4 тыс. лотов, связанных с кино и телевидением, а также более 300 лотов с автографами и памятными вещами из мира спорта", - говорится на сайте аукциона.

Отмечается, что на аукционе также выставят янтарную окаменелость с комаром из вступительной сцены "Парка Юрского периода" (Jurassic Park, 1993), костюм кролика из "Донни Дарко" (Donnie Darko, 2001), броню Железного Человека из фильма "Первый мститель: Противостояние" (Captain America: Civil War, 2016) и зубы оборотня из клипа Майкла Джексона на песню Thriller (1982).

Стартовая цена лотов самых знаковых предметов кинореквизита варьируется от $50 тыс. до $500 тыс.