В работу запущена третья часть «Схватки»

Amazon запустила в работу третью часть «Схватки», о чём сообщили источники The Wrap. Подробностей третьей части нет, но ожидается, что она расширит кинофраншизу Майкла Манна.

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Вероятно, на вторую «Схватку» возлагают большие надежды. В фильме снимутся Леонардо Ди Каприо и Кристиан Бэйл в главных ролях. Съёмки сиквела стартуют по плану в ноябре этого года.

Фильм «Схватка» вышел в 1995 году. Криминальный боевик рассказывает о противостоянии лучших преступников и детективов Лос-Анджелеса. Режиссёром ленты выступил Майкл Манн, который на протяжении нескольких лет пытался добиться финансирования на сиквел.