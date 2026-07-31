Появился новый кадр третьего сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Издание Empire опубликовало новый кадр третьего сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти». На нём можно увидеть Джейми Кэмпбелл Бауэра в роли Келеборна, мужа Галадриэль.

© Кадр из сериала

Третий сезон продолжит историю до событий оригинального произведения и трилогии Питера Джексона. Сюжет вновь будет посвящён Галадриэль и её главному противнику Саурону, который захватывает власть в Средиземье и готовится выковать своё главное оружие — Кольцо Всевластия.

© Кадр из сериала

Авторы обещают, что третий сезон «Колец власти» будет куда мрачнее предыдущих. К главным ролям вернутся Морвет Кларк, Чарли Викерз, Роберт Арамайо и другие актёры.