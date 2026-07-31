За права на «Кошмар на улице Вязов» развернулась борьба

По данным издания Puck, новая часть «Кошмара на улице Вязов» может выйти либо из-под крыла Warner Bros., либо Paramount Pictures. Обе компании сейчас борются за права и шанс выпустить свою ленту.

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Известно, что в обоих случаях это будет ремейк. Режиссёром обновлённой картины у Warner Bros. выступит Ли Кронин, снявший «Мумию», а в Paramount жаждут создать очень точечный ремейк оригинальной ленты Уэса Крэйвена.

«Кошмар на улице Вязов» — один из самых известных хорроров 1980-х и 1990-х годов, сюжет которого был построен вокруг маньяка-убийцы Фредди Крюгера в исполнении Роберта Инглунда. Всего вышло девять полнометражных фильмов, последний — в 2010 году.