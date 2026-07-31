Костюм Умы Турман из «Криминального чтива» уйдет с молотка

Костюм Умы Турман из культового фильма «Криминальное чтиво» выставлен на торги. Наряд, в котором актриса была в образе Миа Уоллес, появится на аукционе Propstore. Как сообщает Vogue, оценочная стоимость лота — от 15 до 30 тысяч долларов.

© Кадр из фильма «Криминальное чтиво»

Костюм попал на аукцион благодаря одному из членов съёмочной группы — он хранил его с 1994 года. Его подлинность была подтверждена экспертами.

Роль Миа Уоллес принесла Уме Турман номинацию на «Оскар» в категории «Лучшая актриса второго плана». Её образ — каре, лаконичная одежда и неизменная сигарета в руке — стал одним из самых узнаваемых символов эпохи.

В интервью The Times актриса признавалась, что не предполагала, насколько масштабным окажется успех картины.

«Я знала, что это нечто особенное, это было видно по сценарию, по уникальности, но это был относительно небольшой фильм», — делилась тогда Турман.

На момент премьеры в Каннах, где лента завоевала «Золотую пальмовую ветвь», Уме было 24 года.