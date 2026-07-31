Завершились съемки второго сезона сериала «Трудная» с Кирой Медведевой

Съёмки второго сезона сериала «Трудная» с Кирой Медведевой в главной роли завершились.

Сюжет проекта рассказывает о Владе, которая устраивается работать в бар после выхода из тюрьмы. Внезапное убийство заставляет её бороться за свою жизнь, ведь она стала подозреваемой. В будущих эпизодах героиня продолжит добиваться счастья, помогая девушкам в центре «Сестрёнки». Она попытается выяснить тайну исчезновения своей знакомой Елены.

В продолжении шоу также сыграли Глеб Калюжный («Красный шёлк»), Аристарх Венес («Водоворот»), Виктория Корлякова («Минута тишины») и другие актёры. Режиссёром выступила Оксана Барковская, автор первого сезона.